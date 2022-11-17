Россиянам назвали способы быстро закрыть долг по кредитке

Кредитная карта даёт не только чувство безопасности, что у вас всегда будет денежка под рукой, но и с лёгкостью провоцирует на импульсивные траты. Частенько хозяева карт увлекаются и покупают какие-то вещи, которые им не по карману. В итоге потом долго приходится расхлёбывать последствия своих хотелок. Поэтому финансовый эксперт Ксения Аверс раскрыла некоторые лайфхаки, как быстро закрыть долг по кредитке.

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«Если превысить беспроцентный период, возникает дыра, в которую утекает ощутимая часть бюджета. Вы начинаете работать на банк, долг и проценты по нему. Долги, в свою очередь, мешают достигать финансовых целей и жить в достатке. Получается замкнутый круг», — отметила Аверс.

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Она рассказала, что есть люди, которым кредитная карта вообще не навредит и даже может пойти на пользу. Да только это в первую очередь финансово грамотные люди. Кто знает, что такое дисциплина, и всегда погашает задолженность во время бесплатного периода, не разоряясь на процентах за использование кредитного лимита.

Вообще, как бы банально ни звучало, нужно платить на порядок выше минимального взноса. Волшебных способов, позволяющих в один миг закрыть кредитку, просто не существует.

В целом финансовый эксперт посоветовала гасить кредитную карту чаще чем раз в месяц. То есть если делать это раз в неделю или хотя бы раз в две недели, это поможет ускорить срок погашения карты. В конце концов, лучше один раз не купить лишнюю футболку, зато потом можно будет позволять себе жить со спокойной душой без долгов. В целом в период закрытия долга лучше отказаться от лишних трат.

Аверс посоветовала настроить автопополнение — так вы защитите себя от вашей же забывчивости. Это позволит обезопасить себя от штрафов, дополнительных процентов и возможных переплат.

В целом эксперт посоветовала отказаться от использования кредитной карты, если решили её закрыть. Тут не должны быть отговорки в стиле «Потрачу совсем немножко» — это только раззадоривает.

«Иначе вы рискуете попасть в порочный круг: погасил — снова взял — заплатил процент. Прогресс будет лишь в том случае, если вы перестанете использовать кредитные средства», — предостерегла Аверс.

Но что делать, если нет возможности класть деньги на кредитку? Есть три выхода. Первый — это кредитные каникулы. Также есть возможность обратиться в банк с просьбой увеличить срок кредитования. В крайнем случае можно перекредитоваться.