Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+7° в 
USD 60.35EUR 62.67
Войти в почту
33 минуты назад

Россиянам напомнили об увеличении пенсии в ряде случаев

Lenta.ru

Ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева заявила, что в ряде случаев и в соответствии с планом власти могут увеличить размер пенсии россиян. Об этом она рассказала в беседе с агентством «Прайм».

Россиянам напомнили об увеличении пенсии в ряде случаев
Фото: ТАССТАСС

Ногайлиева напомнила, что размер пенсии становится больше благодаря ежегодной индексации, которая происходит 1 января. Кроме того, увеличение выплаты происходит при росте индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) у работающих пенсионеров — изменения вступают в силу 1 августа.

Также пенсия может увеличиться при достижении россиянином 80 лет, изменении группы инвалидности или числа иждивенцев. В этих ситуациях не нужно подавать специальное заявление в Пенсионный фонд России (ПФР).

Специалист добавила, что после назначении пенсии необходимо подать документы на перерасчет. Заявление на увеличение фиксированной пенсии можно заполнить на «Госуслугах» при обновлении данных о стаже за период до 1 января 2002 года, накоплении стажа на Крайнем Севере и в сельской местности, накоплении страхового стажа и при учете других периодов из закона «О страховых пенсиях». Перерасчет выплаты произведут 1 числа месяца, идущего после даты подачи бумаг.

Личный счет,Пенсионный фонд РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители