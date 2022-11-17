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29 минут назад

Раскрыты последствия внепланового подорожания тарифов ЖКХ

Lenta.ruиещё 1

Аналитик института комплексных стратегических исследований (ИКСИ) Елена Киселева напомнила, что с 1 декабря в России вырастут тарифы ЖКХ в среднем на девять процентов. В беседе с агентством «Прайм» она объяснила, как повлияет подорожание услуг на жизнь граждан.

Раскрыты последствия внепланового подорожания тарифов ЖКХ
Фото: ТАССТАСС

Киселева напомнила, что внеплановый рост тарифов ЖКХ станет вторым за 2022 год, хотя правительство страны после 1 июля обещало не делать этого в течение следующего года. Она объяснила, что изменение показателя происходит на фоне увеличивающихся издержек компаний в этой отрасли. При повышении цен более чем на 20 процентов и при ограниченных возможностях субсидирования управляющим компаниям приходится содержать жилые помещения и инфраструктуру.

Эксперт раскрыла последствия подорожания тарифов ЖКХ и заявила, что оно приведет к снижению потребительского спроса и уменьшению поддержки эконмического развития страны.

Ранее в России анонсировали подорожание ЖКУ. Минэкономразвития перенесло индексацию тарифов на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов с 1 июля 2023 года на 1 декабря.

Личный счет,Елена Киселева,Минэкономразвития,
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