Минфин представит реформу накопительной пенсии

Министерство финансов России до 30 декабря представит кабинету министров реформу о новой добровольной накопительной пенсии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план нормативной правовой работы Министерства финансов на 2022 год.
Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что инициативу, вероятно, примут в кратчайшие сроки после рассмотрения. По его словам, если этого не произойдет в этом году, то непременно произойдет в первом квартале следующего года. Депутат указал, что новый законопроект предполагает добровольный принцип, налоговые льготы и выплату пенсионных средств, недоступных с 2014 года.
«Ведомости» пишут, что близкий к правительству источник подтвердил планы Министерства финансов о внесении законопроекта в декабре 2022 года. Он добавил, что власти станут использовать систему Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для поощрения граждан к накоплениям финансовых средств. Источник указал, что пенсионный план будет опираться на ИИС третьего типа. При этом представители Центрального банка России и Министерства финансов оставили запрос «Ведомостей» без ответа.
Ранее сообщалось, что в России могут упразднить социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в негосударственные пенсионные фонды.