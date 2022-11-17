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57 минут назад

Минфин представит реформу накопительной пенсии

Елена Прошина

Министерство финансов России до 30 декабря представит кабинету министров реформу о новой добровольной накопительной пенсии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на план нормативной правовой работы Министерства финансов на 2022 год.

Минфин представит реформу накопительной пенсии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что инициативу, вероятно, примут в кратчайшие сроки после рассмотрения. По его словам, если этого не произойдет в этом году, то непременно произойдет в первом квартале следующего года. Депутат указал, что новый законопроект предполагает добровольный принцип, налоговые льготы и выплату пенсионных средств, недоступных с 2014 года.

«Ведомости» пишут, что близкий к правительству источник подтвердил планы Министерства финансов о внесении законопроекта в декабре 2022 года. Он добавил, что власти станут использовать систему Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) для поощрения граждан к накоплениям финансовых средств. Источник указал, что пенсионный план будет опираться на ИИС третьего типа. При этом представители Центрального банка России и Министерства финансов оставили запрос «Ведомостей» без ответа.

Ранее сообщалось, что в России могут упразднить социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в негосударственные пенсионные фонды.

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