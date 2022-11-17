Раскрыта новая схема мошенничества с картами в России

Злоумышленники прибегли к новой схеме кражи денежных средств у граждан. Они активно убеждают россиян выполнить денежный перевод на собственные карты в других кредитных организациях, сообщают «Известия» со ссылкой на одну из пострадавших.

Мошенникам удается получить доступ к одному онлайн-банку посредством вируса или фишинга, после чего деньги «стягиваются» с карт клиента в различных банках. Затем осуществляется быстрый вывод средств аферистами.

Факт появления схемы был подтвержден в ряде крупных банков. Она начала набирать обороты несколько месяцев назад.

Граждане доверяют таким переводам в связи с тем, что речь в данном случае идет о собственных счетах. Отмечается, что данная схема кражи пока не является широко распространенной.

Примечательно, что злоумышленниками могут использоваться разные предлоги в целях убедить жертву сделать перевод средств в другой банк. Они могут обещать «выгодные инвестиции» или, напротив, пугать наличием «риска сохранности денег».

Данная схема опасна тем, что человек теряет бдительность, переводя на свое имя средства.