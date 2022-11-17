Раскрыта новая схема мошенничества с картами в России

Злоумышленники прибегли к новой схеме кражи денежных средств у граждан. Они активно убеждают россиян выполнить денежный перевод на собственные карты в других кредитных организациях, сообщают «Известия» со ссылкой на одну из пострадавших.
Мошенникам удается получить доступ к одному онлайн-банку посредством вируса или фишинга, после чего деньги «стягиваются» с карт клиента в различных банках. Затем осуществляется быстрый вывод средств аферистами.
Факт появления схемы был подтвержден в ряде крупных банков. Она начала набирать обороты несколько месяцев назад.
Граждане доверяют таким переводам в связи с тем, что речь в данном случае идет о собственных счетах. Отмечается, что данная схема кражи пока не является широко распространенной.
Примечательно, что злоумышленниками могут использоваться разные предлоги в целях убедить жертву сделать перевод средств в другой банк. Они могут обещать «выгодные инвестиции» или, напротив, пугать наличием «риска сохранности денег».
Данная схема опасна тем, что человек теряет бдительность, переводя на свое имя средства.
Ранее сообщалось, что, по данным Т1 Консалтинг, мошенники прибегли к новой схеме кражи персональных данных в мессенджере Telegram. Злоумышленниками создается поддельная группа, которая носит название «Избранное». Однако в качестве аватара используется значок системной папки. Сошенники рассчитывают на то, что человек случайно направит в эту «папку» персональные данные.