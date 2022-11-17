ЦБ ввел комиссию для физлиц за трансграничный перевод по СБП

Банк России утвердил единую комиссию для физлиц за трансграничный перевод через Систему быстрых платежей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регулятор.

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Согласно решению совета директоров ЦБ, комиссия составит 6 рублей вне зависимости от суммы перевода.

Она начнет взыматься с 19 декабря этого года.

Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя составит 0 рублей.

Перевод считается трансграничным, если плательщик или получатель средств находится за пределами России, а также если плательщика или получателя обслуживает иностранный банк.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о необходимости структурной перестройки экономики. По ее словам, необходимо «трезво оценивать ситуацию» и быть готовыми к любому развитию событий.