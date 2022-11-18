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1 час назад

В России выявлена новая схема мошенничества на Ozon

Лера Букина

Мошенники придумали новую схему мошенничества с маркетплейсом Ozon. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

В России выявлена новая схема мошенничества на Ozon
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аферисты под видом сотрудников поддержки получают доступ к аккаунтам продавцов, после чего продают фейковые товары покупателям.

«Получив код подтверждения, воришки заходят в личный кабинет продавцов, меняют там почту и телефон, запускают за счет своих жертв рекламные кампании и выгружают сотни премиальных товаров», — говорится в публикации.

После этого товары продаются по слишком низким ценам. Однако клиенты после покупки никакой продукции не получают — аферисты отменяют заказы.

Не всегда продавцам удается сразу заподозрить, что они попали «в лапы» мошенников. Отмечается, что клиенты начали активно жаловаться настоящей службе поддержки площадки, однако ответа они ждут длительное время из-за наплыва таких обращений.

Ранее «Известия» сообщили, что злоумышленники прибегли к новой схеме кражи денежных средств у граждан. Они активно убеждают россиян выполнить денежный перевод на собственные карты в других кредитных организациях. Мошенникам удается получить доступ к одному онлайн-банку посредством вируса или фишинга, после чего деньги «стягиваются» с карт клиента в различных банках. Затем осуществляется быстрый вывод средств аферистами.

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