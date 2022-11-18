В России выявлена новая схема мошенничества на Ozon

Мошенники придумали новую схему мошенничества с маркетплейсом Ozon. На это обратил внимание Telegram-канал Baza.

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Аферисты под видом сотрудников поддержки получают доступ к аккаунтам продавцов, после чего продают фейковые товары покупателям.

«Получив код подтверждения, воришки заходят в личный кабинет продавцов, меняют там почту и телефон, запускают за счет своих жертв рекламные кампании и выгружают сотни премиальных товаров», — говорится в публикации.

После этого товары продаются по слишком низким ценам. Однако клиенты после покупки никакой продукции не получают — аферисты отменяют заказы.

Не всегда продавцам удается сразу заподозрить, что они попали «в лапы» мошенников. Отмечается, что клиенты начали активно жаловаться настоящей службе поддержки площадки, однако ответа они ждут длительное время из-за наплыва таких обращений.