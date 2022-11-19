Россиянам рассказали о возможности накопить на пенсию дважды

Россияне могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), чтобы увеличить размер пенсии. О возможности накопить на пенсию дважды рассказала доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

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По словам Лебединской, пенсия, которую получают от НПФ, имеет свои преимущества — она выплачивается раньше государственной и соответствует ей по размеру. Однако такие фонды размещают свои средства в активы, в том числе ценные бумаги, где присутствует волатильность, пояснила она.

Помимо этого, существует вариант корпоративной пенсии, которую могут оформить сотрудники крупных компаний.

«Она основана на принципе долевого участия работника и компании-работодателя в формировании негосударственной пенсии», — подчеркнула доцент.