В Госдуме ответили, будут ли пенсионерам доплаты к Новому году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила «ФедералПресс», что дополнительных выплат пенсионерам перед Новым годом не будет.
В преддверии всероссийского праздника в Сети ходили слухи о «бонусах» для пожилых людей. Многие надеялись на поддержку от государства в честь Нового года.
Однако Светлана Бессараб сообщила, что никаких дополнительных выплат пенсионерам не готовят. Все получат пенсии за декабрь в стандартном размере.
За 2022 год государство проводило индексацию пенсий дважды: 1 января – на 8,6 % и 1 июня – на 10 %. Так повышение пенсий превысило прогнозируемый уровень инфляции. После всех прибавок средний размер пенсии в России составляет 20 864 рубля.