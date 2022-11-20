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11 минут назад

В Госдуме ответили, будут ли пенсионерам доплаты к Новому году

РИА "ФедералПресс"иещё 2

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила «ФедералПресс», что дополнительных выплат пенсионерам перед Новым годом не будет.

В Госдуме ответили, будут ли пенсионерам доплаты к Новому году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В преддверии всероссийского праздника в Сети ходили слухи о «бонусах» для пожилых людей. Многие надеялись на поддержку от государства в честь Нового года.

Однако Светлана Бессараб сообщила, что никаких дополнительных выплат пенсионерам не готовят. Все получат пенсии за декабрь в стандартном размере.

За 2022 год государство проводило индексацию пенсий дважды: 1 января – на 8,6 % и 1 июня – на 10 %. Так повышение пенсий превысило прогнозируемый уровень инфляции. После всех прибавок средний размер пенсии в России составляет 20 864 рубля.

Личный счет,Светлана Бессараб,Госдума,
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