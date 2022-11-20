В Госдуме ответили, будут ли пенсионерам доплаты к Новому году

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила «ФедералПресс», что дополнительных выплат пенсионерам перед Новым годом не будет.

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В преддверии всероссийского праздника в Сети ходили слухи о «бонусах» для пожилых людей. Многие надеялись на поддержку от государства в честь Нового года.

Однако Светлана Бессараб сообщила, что никаких дополнительных выплат пенсионерам не готовят. Все получат пенсии за декабрь в стандартном размере.