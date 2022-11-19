Россиянам разъяснили новые правила расчета оплаты ЖКУ

Согласно новым правилам расчета платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), оплачивать счета за свет, воду и газ теперь нужно только в соответствии с личным потреблением этих услуг. О том, как это позволит сэкономить на оплате «коммуналки», агентству Прайм рассказал член Ассоциации юристов России Коба Оржония.

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Постановление правительства РФ об изменении правил расчета тарифов за общедомовые нужды (ОДН), которое вступило в силу еще в сентябре, вводит новые формулы расчета, которые должны приблизить сумму платежа к фактическому потреблению плательщиком, пояснил Оржония. При этом перерасчет будет осуществляться уже в новом году.

«Такой подход позволит существенно снизить сумму платежей, осуществляемых жильцами», — подчеркнул Оржония.

Так, если раньше жильцы дома платили за водоотведение в равных долях по тарифу на общедомовые нужды, то теперь будет учитываться объем личного потребления плательщика, объяснил юрист.

Также, по новым правилам, перерасчет сумм платежей за ЖКУ будет происходить по окончании каждого календарного года — раньше это было возможно только при принятии такого решения на общем собрании собственников жилья, добавил он.