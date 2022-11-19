Россиянам рассказали о положенных выплатах после увольнения

Названы все выплаты, которые работник в России может получить после увольнения. О них рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина, пишут «Известия».

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Работодатель обязан оплатить все отработанные дни, даже если сверх выданной зарплаты работник трудился только один день. Для расчета среднедневной заработок умножается на число отработанных дней после получения зарплаты.

Включаются надбавки и премии.

Также увольняющийся сотрудник может получить выплату за каждый день неиспользованного отпуска. Чтобы рассчитать положенную денежную компенсацию, необходимо умножить среднедневной заработок работника за последний год на количество дней неиспользованного отпуска.

Если в течение месяца работник взял больничный, но не трудоустроился, то деньги за дни болезни ему обязан выплатить последний работодатель. Денежная компенсация составит 60% от среднего заработка, который рассчитывается за последние два года.

Если трудовой договор был заключен на срок менее полугода, то работодатель суммарно за время трудоустройства и после увольнения сотрудника может оплатить ему не более 75 дней больничного.

По словам Саниной, работодатель должен перечислить все положенные денежные выплаты в день увольнения или другой установленный срок. Если этого не произошло, сотрудник вправе потребовать проценты за ожидание. Размер составит 1/150 ставки ЦБ за каждый день ожидания плюс сумма морального вреда.

Если сотрудник теряет рабочее место из-за сокращения или ликвидации компании, он может получить выходное пособие. Деньги на время поиска работы выплачиваются в течение двух месяцев после увольнения. Из этой суммы вычтут полученное выходное пособие, а работодатель прекратит выплату в случае выхода на новое место работы.