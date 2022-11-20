Cпециалист по товарно-сырьевым рынкам маркетплейса «Финмир» Валентина Милашевская заявила, что стоимость продуктов в 2023 году будет увеличиваться равномерно на уровне инфляции. Однако в беседе с агентством «Прайм» она допустила исключения.

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Аналитик призвала купить ряд продуктов до Нового года и предупредила о подорожании шампанского в магазинах на 41,4 процента. По ее словам, перед праздником также растут в цене такие деликатесы, как икра и консервы.

По мнению Милашевской, в 2023 году ожидается подорожание топлива, транспорта (на 5-10 процентов), а также сигарет и вейпов, поскольку акциз на их продажу увеличится на четыре процента.