Россяинам посоветовали не пренебрегать налоговыми вычетами для экономии

Кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова рассказала, что для того, чтобы иметь пассивный доход, надо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить, а также объяснила, как это сделать. Об этом сообщает агентство "Прайм".

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По ее словам, не надо платить за то, что можно получить бесплатно — например, пользоваться банковской картой, обслуживание которой не требует расходов. Она подчеркнула, что счета следует оплачивать наличными без комиссии. Минчичова добавила, что не следует забывать о возможностях сэкономить на налогах, например можно получать вычеты с НДФЛ на детей, образование, лечение или спорт.