Россяинам посоветовали не пренебрегать налоговыми вычетами для экономии

Кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова рассказала, что для того, чтобы иметь пассивный доход, надо не только уметь зарабатывать и инвестировать, но и экономить, а также объяснила, как это сделать. Об этом сообщает агентство "Прайм".
По ее словам, не надо платить за то, что можно получить бесплатно — например, пользоваться банковской картой, обслуживание которой не требует расходов. Она подчеркнула, что счета следует оплачивать наличными без комиссии. Минчичова добавила, что не следует забывать о возможностях сэкономить на налогах, например можно получать вычеты с НДФЛ на детей, образование, лечение или спорт.
Она отметила, что также контролировать расходы можно с помощью метода четырех конвертов: вычесть из зарплаты обязательные расходы и распределить оставшуюся сумму на четыре конверта по количеству недель. Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что перед Новым годом традиционные для этого праздника продукты часто дорожают, однако некоторые из них на сей раз выросли в цене больше обычного.