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15 минут назад

Средний размер потребкредита в России сократился

Lenta.ruиещё 2

Средний размер потребкредита в России сократился — он составил 234,7 тысячи рублей, что на 19 процентов меньше показателя сентября и на 12,2 процента меньше октября 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В России сократился средний размер потребкредита
Фото: ТАССТАСС

Самый большой средний чек зафиксировали в Москве — 522,7 тысячи рублей, Московской области — 356,8 тысячи рублей, Санкт-Петербурге — 335,7 тысячи рублей, Ханты-Мансийском АО — 304,9 тысячи рублей и Ленинградской области — 255,5 тысячи рублей.

В октябре 2022 года москвичи потеряли интерес к кредитам на жилье: доля сделок на первичном рынке с привлечением ипотеки снизилась на 3,9 процентного пункта по сравнению с сентябрем.

В начале сентября Сбербанк зафиксировал в августе рекордные с начала года объемы выдачи потребительских кредитов.

Личный счет,Сбербанк России,
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