В России сократился средний размер потребкредита

Средний размер потребкредита в России сократился — он составил 234,7 тысячи рублей, что на 19 процентов меньше показателя сентября и на 12,2 процента меньше октября 2021 года. Об этом заявили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

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В октябре 2022 года москвичи потеряли интерес к кредитам на жилье: доля сделок на первичном рынке с привлечением ипотеки снизилась на 3,9 процентного пункта по сравнению с сентябрем.