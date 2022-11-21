Россиян предупредили о новой уловке мошенников

Телефонные мошенники активно звонят россиянам, представляясь полицейскими. Они сообщают о якобы массовой утечке банковских данных и выманивают персональную информацию платежных карт, сообщает Банк России, передает РИА Новости.

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Злоумышленники заявляют, что в настоящее время расследуется дело об утечке. Они убеждают потенциальную жертву в необходимости сверить банковские сведения с базой украденных данных. После этого человека спрашивают, какой банк его обслуживает. Затем от него требуется предоставление данных карт, в частности, трехзначный код на ее оборотной стороне.

Регулятор предупреждает, что мошенники даже могут направить в мессенджер или на электронную почту фотографию поддельного документа о проведении оперативно-розыскных мероприятий.

ЦБ отмечает, что со стороны работников банков и сотрудников правоохранительных органов никогда не запрашиваются сведения банковской карты (ее номер, трехзначный код с оборотной стороны, смс-код).