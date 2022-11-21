"Ситибанк" решил прекратить открытие новых сберегательных счетов с 22 ноября

«Ситибанк» собирается с 22 ноября прекратить открытие накопительных и сберегательных счетов. Об этом сообщается на сайте кредитного учреждения.
«Настоящим сообщаем, что с 22 ноября 2022 года АО КБ «Ситибанк» прекращает открытие сберегательных и накопительных счетов. Прием соответствующих заявлений клиентов будет остановлен», — отметили в публикации.
При этом известно, что права требований по потребительским кредитам перейдут к «Уралсибу» с 12 декабря 2022 года. Сам же «Уралсиб» получит портфель кредитов в рассрочку и остатки по кредитным картам от дочерней компании Citigroup.
В конце октября «Ситибанк» предупредил клиентов о том, что после 12 декабря некоторые валюты на их счетах будут принудительно конвертированы. Как говорится в сообщении, банк прекратит обслуживание текущих счетов в канадских долларах, датских кронах, гонконгских долларах, норвежских кронах, шведских кронах, сингапурских долларах и новозеландских долларах.
До этого РБК, ссылаясь на сообщение пользователя на портале Banki.ru и клиента «Ситибанка», имеющего кредитку писали, что Ситибанк уведомил клиентов о сворачивании программы лояльности с 1 декабря 2022 года из-за решения о закрытии розничного бизнеса в России.