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1 час назад

Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

Елена Прошина

С 1 января 2023 года пособия в связи с рождением и воспитанием подведут под единый формат. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Текст законопроекта предполагает объединение в единое пособие ежемесячной выплаты беременным, вставшим на учет на раннем сроке, в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет и на детей в возрасте от трех до семи и от восьми до 17 лет, а также пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Единое пособие рассчитано на семьи с доходами на человека ниже прожиточного минимума, который устанавливается в каждом регионе РФ отдельно. Размер выплаты составит 50%, 75% или 100%. При назначении выплаты будут учитывать наличие движимого и недвижимого имущества и доходов от вкладов. Если в семье есть несколько детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого из них.

Те, кто уже получает пособия или у кого дети родятся до конца 2022 года, продолжат получать денежные средства на прежних условиях до окончания периода их назначения.

Личный счет,Владимир Путин,
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