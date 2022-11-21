Путин подписал закон о едином пособии беременным и семьям с детьми

С 1 января 2023 года пособия в связи с рождением и воспитанием подведут под единый формат. Соответствующий документ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Текст законопроекта предполагает объединение в единое пособие ежемесячной выплаты беременным, вставшим на учет на раннем сроке, в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им трех лет и на детей в возрасте от трех до семи и от восьми до 17 лет, а также пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Единое пособие рассчитано на семьи с доходами на человека ниже прожиточного минимума, который устанавливается в каждом регионе РФ отдельно. Размер выплаты составит 50%, 75% или 100%. При назначении выплаты будут учитывать наличие движимого и недвижимого имущества и доходов от вкладов. Если в семье есть несколько детей в возрасте до 17 лет пособие назначается на каждого из них.