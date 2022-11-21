ЦБ выявил недобросовестные практики при оформлении электронного ОСАГО

Некоторые страховщики, чтобы избавиться от потенциально убыточных клиентов, перенаправляют их на сайты других компаний. ЦБ считает это недопустимым.

Банк России обнаружил, что некоторые страховые компании отбирают более выгодных клиентов и отсекают потенциально убыточных. При покупке электронного полиса ОСАГО менее выгодных клиентов перенаправляют на сайты других компаний.

«Клиент, предоставивший страховщику все необходимые документы, должен иметь возможность оформить полис именно в той компании, в которую он обратился», — напомнил ЦБ.

Переадресовать клиента можно только на сайт Российского союза автостраховщиков и только автовладельцев из Крыма и Севастополя, если у них не работает сайт страховой компании.