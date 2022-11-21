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1 час назад

В ЦБ не исключили макроэкономических рисков при росте закредитованности россиян

Газета.Ru

В Центробанке заявили о возможности появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности россиян в условиях экономической перестройки. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

В ЦБ не исключили рисков при росте закредитованности россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски», — сказано в сообщении.

По данным ЦБ, проблемы россиян с обслуживанием кредитов и займов могут привести к снижению экономического спроса, при этом потери банков в результате списания «плохих» кредитов — к снижению их функций по кредитованию экономики.

В целях минимизации рисков, связанных с ростом долговой нагрузки россиян, Центробанк установил на I квартал 2023 года обновленные значения макропруденциальных лимитов, что поможет сделать структуру потребительского кредитования и микрофинансирования более сбалансированной, но не вызовет новых требований к капиталу банков.

Личный счет,Банк России,
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