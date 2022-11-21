В ЦБ не исключили рисков при росте закредитованности россиян

В Центробанке заявили о возможности появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности россиян в условиях экономической перестройки. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски», — сказано в сообщении.

По данным ЦБ, проблемы россиян с обслуживанием кредитов и займов могут привести к снижению экономического спроса, при этом потери банков в результате списания «плохих» кредитов — к снижению их функций по кредитованию экономики.