В ЦБ не исключили рисков при росте закредитованности россиян

В Центробанке заявили о возможности появления макроэкономических рисков при дальнейшем росте закредитованности россиян в условиях экономической перестройки. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
«Дальнейший рост закредитованности граждан в условиях структурной перестройки экономики может создавать дополнительные макроэкономические риски», — сказано в сообщении.
По данным ЦБ, проблемы россиян с обслуживанием кредитов и займов могут привести к снижению экономического спроса, при этом потери банков в результате списания «плохих» кредитов — к снижению их функций по кредитованию экономики.
В целях минимизации рисков, связанных с ростом долговой нагрузки россиян, Центробанк установил на I квартал 2023 года обновленные значения макропруденциальных лимитов, что поможет сделать структуру потребительского кредитования и микрофинансирования более сбалансированной, но не вызовет новых требований к капиталу банков.