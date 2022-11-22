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52 минуты назад

Финансист раскрыла способ накопить на старость

Lenta.ruиещё 2

Заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при правительстве России Валерия Минчичова в беседе с агентством «Прайм» раскрыла способ накопить на старость.

Финансист раскрыла способ накопить на старость
Фото: ТАССТАСС

Накопить можно посредством игры — откладывать в день от десяти до 150 рублей. Это займет 15 дней.

«А следующие дни до конца месяца откладывать на 10 рублей в день меньше, т.е. на 16-й день 140 рублей, на 17-й день 130 рублей и так далее», — отметила Минчичова.

По словам финансиста, ежедневно можно увеличивать или уменьшать сохраненную сумму, а итог за месяц перевести на накопительный счет или инвестировать. Это поможет сформировать финансовую подушку безопасности, резюмировала Минчичова.

Ранее доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала, что россияне могут вкладываться в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), чтобы увеличить размер пенсии.

Личный счет,Финансовый университет,
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