Кому выплатят самую большую тринадцатую зарплату

В текущем году некоторые компании решили отказаться от выплаты премий, однако сотрудники ряда отраслей все-таки получат прибавку. Life разбирался, какие тенденции на рынке сейчас прослеживаются и в каких сферах ожидается самый большой размер выплат.

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Согласно информации сервиса «Работа.ру», доля компаний, которые собираются выплатить премии работникам, демонстрирует снижение к прошлогоднему показателю. Но все же 37% компаний выделят средства на доплаты.

Среди сфер, в которых руководство поступит щедро, - производство, сельское хозяйство, а также торговля. Эксперты отмечают, что в этом году во многих компаниях произошла оптимизация. Кроме того, их бюджет урезали.

В «Опоре России» отметили сохранение высокого спроса на квалифицированных специалистов в ряде сфер, несмотря на изменения экономики. Там добавили, что речь идет о строительстве, сельском хозяйстве, транспорте и сфере услуг.

Что касается 13-й зарплаты, то система премирования работает в каждом случае индивидуально, отмечают собеседники. Лидерами в этом станут компании с государственным участием и сфере производства.

В маркетплейсе «Финмир» отмечают, что производственные организации, в первую очередь частные, не способны выплачивать премии в связи с влиянием инфляции на все расходы. Однако, как добавили там, такие компании готовы к удержанию специалистов. Для этой цели ими проводится индексация оплаты труда, отметили в маркетплейсе.

В компании Mr.Doors сообщили, что работодатели поддержат тех, кто помогает сохранить выручку. Это касается sales, business development, ИТ, закупок, логистики.