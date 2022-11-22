Стоимость оливье снизилась впервые за несколько лет

Четыре порции оливье упали в цене на 0,4% (или 1,6 рубля), до 375 рублей. Это следует из данных «Руспродсоюза», рассчитавшего стоимость главных салатов новогоднего стола, передают «Известия».

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За основу были взяты сведения Росстата за октябрь этого и прошлого года. Это средняя потребительская цена продуктов в РФ.

Как стало известно, селедка под шубой, напротив, стала дороже. Рост составил 4,6%, до 225 рублей. Для сравнения: в прошлом году блюдо обходилось в 215 рублей.

Традиционный рецепт, на основе которого рассчитали индекс оливье, выглядит следующим образом: картофель (500 г), морковь (200 г), куриные яйца (4 шт.), вареная колбаса (300 г), майонез (200 г), репчатый лук (100 г), зеленый горошек (380 г) и соленые огурцы (400 г).

За год стоимость некоторых ингредиентов существенно снизилась. В частности, речь идет о картофеле, который упал в цене на 33%, до 30 рублей за 1 кг, и о моркови, подешевевшей на 28%, до 33 руб./кг. Стали дешевле также огурцы, лук и яйца.

Однако подорожали майонез (+16%, до 280,2 руб./кг) и вареная колбаса (+9%, до 478,5 руб./кг.). Консервированный горошек не изменился в цене (остался на уровне 80 рублей).

В 2021 году салат оливье показал рост на 15% к предыдущему сезону. В 2020 году он подорожал на 7,7% к 2019 году.