Еврокомиссия в ближайшее время может выпустить директиву, которая позволит конфисковать активы лиц, пытающихся обойти санкции, введенные в отношении России, пишет издание Irish Times.

Как сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс, директива позволит «не только замораживать активы, но и конфисковывать их», а обход санкций будет считаться преступлением. Конфискованные активы будут переданы Украине.

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Ирландия входит в число восьми государств-членов, которые на сегодняшний день заморозили большинство таких активов, лидерами являются Бельгия (€3,5 млрд), Люксембург (около €2,5 млрд), Италия (€2,3 млрд), а также Германия, Австрия, Франция и Испания.

Irish Times уточняет, что в ЕС заморожены российские активы на сумму около €17,3 млрд, они принадлежат 1239 людям и 116 фирмам, попавшим под санкции.

Еврокомиссар также указал, что Евросоюз рассматривает возможность использовать €30 млрд резервов ЦБ РФ, замороженные в Европе, в качестве «гарантии», чтобы заставить Россию заплатить за восстановление Украины на будущих переговорах.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что целью Евросоюза является не заморозить, а конфисковать российские активы в Европе, однако это не просто сделать с юридической точки зрения. Об этом она сообщила во время пресс-конференции в Берлине, передает ТАСС.

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«Мы защищаем верховенство закона, но это значит, что мы должны следовать верховенству закона, поэтому нам предстоит большая работа, чтобы создать безупречные законные основания [для конфискации активов]», — сказала фон дер Ляйен.

22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал Запад разработать механизм конфискации активов России, чтобы потом доходы инвестировать в восстановление украинских городов.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявлял, что, по его мнению, решение об использовании замороженных активов России для помощи Украине должен принимать суд.

До этого стало известно, что лидеры Евросоюза дали поручение Еврокомиссии по подготовке предложений по использованию замороженных активов России для восстановления Украины.

Власти Европейского союза (ЕС) продолжают бороться за конфискацию замороженных активов России. Об этом стало известно Politico.

По информации издания, Европейская комиссия ищет юридические пути конфискации российского государственного и частного имущества в пользу Украины. Согласно документу, попавшему в распоряжение газеты, комиссия в поиске способов усиления отслеживания, идентификации, замораживания и управления российскими активами в качестве предварительных шагов для потенциальной конфискации.

Отмечается, что речь идет о более 300 миллиардов замороженных активов российского Центрального банка, а также об активах и доходах физических и юридических лиц, включенных в санкционный список ЕС.

Евросоюз думает над введением нового налога. Его хотят брать с лиц, находящихся под санкциями, пишет Politico со ссылкой на документ Еврокомиссии (ЕК).

Брюссель планирует ввести новый сбор, который станет применяться, когда активы или доходы с капитала будут переводиться из любого государства-члена ЕС в третью страну. Например, если гражданин России, находящийся в санкционном списке, получает какую-либо форму ренты в ЕС и пытается перевести выручку за границу, это будет облагаться налогом.

ЕК говорит, что «структура должна быть общей и не должна быть нацелена на конкретные страны». Страны ЕС будут нести ответственность за реализацию. Налог — лишь один из рассматриваемых вариантов «для обеспечения финансирования восстановления Украины». Другие варианты — конфискация активов в пользу Украины, система добровольных взносов стран или обязательные трансферты из стран-членов в бюджет ЕС через новый сбор.

Европейский союз заморозил российские активы общей суммой €68 млрд. Об этом сообщает в пятницу издание Politico со ссылкой на внутренний документ Европейской комиссии.

По данным издания, основная часть активов была заморожена в Бельгии (€50 млрд) и Люксембурге (€5,5 млрд). На эти две страны, а также на ФРГ, Ирландию, Италию, Австрию и Францию приходится более 90% замороженных активов.

При этом около €33,8 млрд могут приходиться на национальные резервы РФ, однако точная цифра пока не известна.

Есть три причины, по которым Еврокомиссия ставит своей целью конфисковать замороженные в Европе активы российских граждан и ЦБ, рассказал «360» публицист Иван Новоселов. Первая причина — на такие действия европейцев Россия не сможет зеркально ответить, заморозив расположенные в стране иностранные активы, так как западные компании уже ушли с российского рынка. Другие причины связаны со статусом европейской экономики: на планы ЕС могли повлиять призывы президента Украины Владимира Зеленского с просьбой о помощи, а также финансовые трудности Европы из-за поддержки Киева.

Похоже, деньги, которые Запад вливает в Украину, исчезают в мгновение ока, ведь Зеленский просит все больше, больше и больше. Содержать страну-банкрота, пытающуюся сражаться с превосходящим ее противником, — дорогое удовольствие, — пояснил Новоселов.

Еврокомиссия хочет конфисковать российские активы, так как ей не хватает средств ни для поддержки Украины, ни для собственной экономики, подытожил публицист. Он также отметил, что США вскоре могут сократить объемы помощи Киеву и тогда это бремя полностью ляжет на плечи Европы. Поэтому, по словам эксперта, естественно, что в условиях энергетического кризиса и инфляции Европа ищет дополнительные источники денег.

Доцент экономического факультета МГУ Максим Чирков считает, что Евросоюз рано или поздно вернет России замороженные активы на 68 миллиардов евро. Своим мнением он поделился в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"На самом деле это никакая не конфискация и не изъятие. Заморозка – это обеспечительная мера, которая в любых судах используется, и в большинстве случаев эти средства или ценные бумаги могут быть возвращены владельцу", – сказал экономист.

Он также усомнился в том, что замороженные средства могут быть переданы третьим странам, в противном случае доверие к европейской экономике будет подорвано.

Ранее стало известно, что Европейский союз заморозил российские активы на общую сумму 68 миллиардов евро. По данным издания Politico, почти половина этой суммы может приходиться на национальные резервы России.

До этого сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность направить ряд замороженных активов Банка России на восстановление Украины. Обсуждение этого вопроса сейчас находится на ранней стадии, а само решение в случае его принятия требует пересмотра правовой системы.

Блокировку Россией средств нерезидентов из недружественных юрисдикций нельзя называть конфискацией, разница между двумя подходами существенная. Об этом в рамках форума Финансового университета в Москве заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев, передает «Интерфакс».

Он объяснил, что перевод средств на рублевые спецсчета (типа «С») корректнее описывать как формирование «переговорной позиции» в условиях взаимных ограничений и его нельзя сравнивать с заморозкой российских активов на Западе.

По его словам, российская сторона создает условия «для размена», в настоящее время продолжается проработка такого подхода. Однако, подчеркнул чиновник, Россия никогда ничего не отнимала, старалась базовые правила не нарушать, хотя и вводила ограничения, носящие зеркальный или даже более жесткий характер.

При этом Моисеев указал, что Россия по-прежнему не против прихода иностранных инвесторов, в том числе из недружественных стран, более того, такие запросы уже имеются.

«Я уже даже вижу определенные заходы о том, что давайте мы через какие-нибудь третьи страны будем заходить и здесь что-то покупать», — рассказал представитель Минфина.

Впрочем, он признал, что их инвестиций в любом случае будет недостаточно для сокращения технологического отставания российской экономики, без формирования своего фондового рынка проблему не решить.

Страны Запада начали блокировать российские активы после начала спецоперации на Украине. В последнее время все чаще в обсуждениях возникает вариант их конфискации для передачи средств Киеву, который нуждается в ресурсах для восстановления разрушенной инфраструктуры и поддержки национальной экономики.