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42 минуты назад

Перечислены способы сэкономить на счетах ЖКХ

Мослента

Способы сэкономить на счетах ЖКХ перечислили в Роскачестве.

Перечислены способы сэкономить на счетах ЖКХ
Фото: Анатолий Жданов/КоммерсантъАнатолий Жданов/Коммерсантъ

Чтобы сократить расходы на оплату воды, собственникам следует установить счетчики: это позволит не платить по нормативам и экономить до 40-50 процентов от всех затрат на коммунальные услуги. Также следует привести в порядок все сантехническое оборудование, чтобы избежать протечек. По мнению специалистов, сократить расход воды позволит принятие душа, а не ванной, чистка зубов при закрытом кране, замачивание грязной посуды с последующим ополаскиванием.

Для сохранения тепла и снижения стоимости счетов на 25-30 процентов следует поставить герметичные окна и двери. Если нет возможности поменять их, можно заклеивать стыки с внутренней стороны. Радиаторы рекомендуется держать в чистоте и не заслонять их мебелью. Чтобы экономить электроэнергию и платить меньше почти на 40 процентов, необходимо включать приборы только при необходимости, чаще размораживать холодильник, держать окна в чистоте и не загораживать их, приобретать энергоэффективную бытовую технику и загружать стиральную машину полностью, а не частично.

Ранее были опубликованы советы по избавлению от долгов по ЖКХ. Прежде всего было рекомендовано выплаты отсрочить.

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