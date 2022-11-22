Перечислены способы сэкономить на счетах ЖКХ

Чтобы сократить расходы на оплату воды, собственникам следует установить счетчики: это позволит не платить по нормативам и экономить до 40-50 процентов от всех затрат на коммунальные услуги. Также следует привести в порядок все сантехническое оборудование, чтобы избежать протечек. По мнению специалистов, сократить расход воды позволит принятие душа, а не ванной, чистка зубов при закрытом кране, замачивание грязной посуды с последующим ополаскиванием.

Для сохранения тепла и снижения стоимости счетов на 25-30 процентов следует поставить герметичные окна и двери. Если нет возможности поменять их, можно заклеивать стыки с внутренней стороны. Радиаторы рекомендуется держать в чистоте и не заслонять их мебелью. Чтобы экономить электроэнергию и платить меньше почти на 40 процентов, необходимо включать приборы только при необходимости, чаще размораживать холодильник, держать окна в чистоте и не загораживать их, приобретать энергоэффективную бытовую технику и загружать стиральную машину полностью, а не частично.