Назван порядок действий при получении фальшивой купюры

При получении фальшивой банкноты ее следует незамедлительно отнести в отделение полиции или ближайший банк, рассказала начальник управления кассовых операций Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Позднышева, пишет «Прайм».

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Она посоветовала россиянам всегда внимательно проверять купюры. Специалист призвала избегать обмена валют в подозрительных пунктах.

«Главный совет, который мы даем абсолютно всем — следите за тем, какие банкноты кладете в кошелек», — объяснила она.

Эксперт перечислила особенности, на которые нужно обратить внимание: целостность купюры, наличие защитных элементов, а также материал, из которого она изготовлена. Информация, как должны выглядеть подлинные банкноты, есть на сайте Банка России.

Позднышева назвала способ избавиться от фальшивой купюры и правильный порядок действий. В случае ее обнаружения необходимо немедленно обратиться в полицию или в любой банк. Подделка изымается без компенсации владельцу. При умышленной попытке расплатиться фальшивой купюрой человеку может грозить уголовное наказание.