Как получить компенсации за травмы и повреждения машины при гололеде

Россиянам при получении травмы в результате падения на скользкой дороге следует решать вопрос через суд. Об этом заявил в беседе с Life адвокат Межрегиональной коллегии адвокатов города Москвы Дмитрий Шагин.

Фото: ТАСС ТАСС

Это же касается и случаев с повреждением автомобиля по аналогичной причине, пояснил он. Эксперт подчеркнул, что случившееся целесообразно зафиксировать. Так, место ЧП нужно снять на видео. Также можно подать запрос на получение записи с камер наблюдения. Не помешает и поддержка очевидцев, указал собеседник.

Он также сообщил о необходимости иметь при себе все официальные документы, в частности, справку из травмпункта или из ГИБДД.

Специалист пояснил, что в настоящее время по «гололедным» искам судами назначаются компенсации в зависимости от характера травмы и последствий, которые она повлекла. В большинстве случае суммируются траты на лечение, потеря дохода за период нетрудоспособности и моральный вред, отметил Шагин.

В Москве размер выплат составляет около 200 тыс. рублей, а в других регионах РФ сумма может достигать 150 тыс. рублей, подчеркнул собеседник.

Также, по его словам, следует знать, что за придомовую территорию отвечают управляющие компании, за крыльцо магазина или бизнес-здания — собственники и арендаторы этих сооружений.