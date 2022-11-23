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44 минуты назад

Задолженность по зарплате в России снизилась

Елена Прошина

Суммарная задолженность по зарплате в России снизилась на 58,9 миллиона рублей за октябрь 2022 года. Это меньше на 6,2%, сообщил Росстат. Об этом пишет ПРАЙМ.

Задолженность по зарплате в России снизилась
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 1 ноября 2022 года на долги приходится 474,6 миллиона рублей (53,7%) общей суммы невыплаченной заработной платы. В прошлом году эта сумма составила 115,3 миллиона рублей (13,1%), а в 2020 году и ранее – 293,6 миллиона рублей (33,2%).

При этом с задержкой заработной платы на 1 ноября столкнулись менее 1% опрошенных работников. Чаще всего выплаты задерживали в обрабатывающих производствах (46,3%), в сфере строительства (10,8%), сельском хозяйстве, охоте и лесозаготовке (по 8,7%), обеспечении электрической энергией, газом и кондиционировании воздуха (7,4%), добыче полезных ископаемых (6,8%) водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (6,4%), научных исследованиях и разработке (5,6%) и транспорте (4,4%).

Ранее в Росстате рассказали, в каких областях России работодатели должны сотрудникам больше всего денег.

Личный счет,Росстат,
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