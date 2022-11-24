Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата

Тринадцатую зарплату в России, как правило, начисляют военнослужащим, работникам бюджетной сферы или крупных корпораций, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталью Грешнову.

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По ее словам, решение о выплате принимает работодатель, в случае, если обязательность этой выплаты не прописана в Положении об оплате труда. При этом, вознаграждение получают сотрудники, добившиеся значительных успехов в работе или имеющие большой стаж.

Эксперт отметила, что при решении поощрить весь коллектив, под исключение могут попасть нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполнявшие свои обязанности работники.

При этом размер премии необязательно должен быть равен месячной заработной плате. Выплата может устанавливаться как в фиксированной сумме, так и в процентах от оклада.