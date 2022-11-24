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29 минут назад

Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата

Елена Прошина

Тринадцатую зарплату в России, как правило, начисляют военнослужащим, работникам бюджетной сферы или крупных корпораций, сообщает «Прайм» со ссылкой на руководителя аппарата Саратовского реготделения Ассоциации юристов России Наталью Грешнову.

Россиянам раскрыли, кому положена тринадцатая зарплата
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, решение о выплате принимает работодатель, в случае, если обязательность этой выплаты не прописана в Положении об оплате труда. При этом, вознаграждение получают сотрудники, добившиеся значительных успехов в работе или имеющие большой стаж.

Эксперт отметила, что при решении поощрить весь коллектив, под исключение могут попасть нарушители трудовой дисциплины и некачественно выполнявшие свои обязанности работники.

При этом размер премии необязательно должен быть равен месячной заработной плате. Выплата может устанавливаться как в фиксированной сумме, так и в процентах от оклада.

В условиях эпидемии COVID-19 и связанной с ней непростой экономической ситуацией многие российские предприятия перешли в режим экономии, отказавшись от премий, чтобы избежать, к примеру, сокращений штата, напомнила Грешнова.

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