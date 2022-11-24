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1 час назад

Экономист Беляев допустил рост цен на «праздничные» продукты длительного хранения

RT на русском

Экономист Михаил Беляев допустил рост цен на «праздничные» продукты длительного хранения с 1 декабря в российских магазинах. Об этом он заявил в интервью радио Sputnik.

Россиян предупредили о росте цен на продукты к новогоднему столу
Фото: ТАССТАСС

Он считает, что продукты, которые используются для приготовления блюд на новогодние праздники, могут постепенно подорожать с первых дней следующего месяца.

По его мнению, в первую очередь это коснётся продуктов длительного хранения.

Ранее газета «Известия» сообщила, что специалисты Руспродсоюза, опираясь на данные Росстата за октябрь этого и прошлого годов, рассчитали стоимость салатов оливье и селёдка под шубой, исходя из средней потребительской стоимости продуктов в России.

Согласно этим данным четыре порции оливье незначительно подешевели — на 0,4% (или на 1,6 рубля), до 375 рублей.

Личный счет,Михаил Беляев,Росстат,
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