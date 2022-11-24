Объем валютных сбережений россиян обновил 10-летний минимум

По состоянию на 1 ноября валютные сбережения россиян в банках обновили минимальный уровень десятилетней давности. Такую оценку дал РБК, проанализировав данные Центробанка (ЦБ).

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Сейчас остатки накоплений на счетах и депозитах в валюте опустились ниже 60 миллиардов долларов. При этом на 1 октября валютные вклады в долларовом выражении составляли 63,4 миллиарда, за октябрь они скоратились еще на 3,7 миллиарда. Для сравнения, к 1 февраля 2012 года там хранилось 69,2 миллиарда долларов.

Управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин объяснил, что отток происходит по нескольким причинам. Во-первых, россияне уходят из «токсичных» валют в рубль, во-вторых — в юань, в-третьих — переводят валюту на счета и депозиты в банках за рубежом. Эксперт считает, что в ближайшие месяцы такая тенденция сохранится.