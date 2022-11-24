Россиян призвали активнее давать государству в долг

Покупка криптовалют с целью сбережения или приумножения собственных накоплений остается рискованной стратегией, лучше вкладываться в более надежные инструменты. Об этом на встрече со студентами вузов в рамках онлайн-марафона «ФинЗОЖ» заявил министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

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Он призвал слушателей «разложиться», то есть часть средств оставить на депозите в банке, а остальное вложить в облигации, в первую очередь в облигации федерального займа (ОФЗ). Чиновник объяснил, что давать государству в долг — это надежно, а активные вложения в него позволят еще и получить доход.

«Если в банке вам предложат, как правило, ставку по депозиту "инфляция минус", то есть в реальном выражении ваши деньги будут обесцениваться, то в ОФЗ можно вложиться и хорошо заработать», — объяснил он.

Что касается криптовалют, то их Силуанов сравнил с игровыми автоматами. Вложения в акции и другие ценные бумаги позволяют рассчитывать на динамику движения активов, а вот «в крипте ничего не понятно».

«Игра в такие игрушки, как правило, приводит к потере денежных средств», — заключил министр.

На прошлой неделе Минфин поставил сразу два рекорда по размещению ОФЗ. Это максимальный объем для одного дня (823,03 миллиарда рублей) и максимальный объем займа на одном аукционе (750 миллиардов рублей). Перед этим Центробанк в 15 раз увеличил лимит на годовые и месячные займы репо, до почти 1,5 триллиона рублей, что дало банкам средства на рекордную скупку госдолга.