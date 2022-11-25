Россияне поделились целями сбережений в 2023 году

В следующем году около половины россиян планируют откладывать деньги на разные нужды, свидетельствуют результаты опроса сервисов «Работа.ру» и СберСтрахование. Сервисы опросили 3500 человек из всех регионов страны, исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

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В среднем за 2023 год россияне хотели бы накопить 370 тысяч рублей. Цель трети опрошенных — отложить за 2023 год минимум полмиллиона рублей, четверти — от 100 до 199 тысяч, 10 процентов — от 300 до 499 тысяч рублей. Еще около 10 процентов респондентов намерены иметь сбережения до 50 тысяч рублей.

При этом около 22 процентов граждан отказываются копить деньги в следующем году, 27 процентов пока не приняли соответствующего решения. Из тех, кто откладывает средства, 47 процентов считают сбережения финансовой подушкой безопасности, а 19 процентов копят деньги на отпуск или путешествия. Опрошенные также поделились, что хотели бы потратить сбережения на дорогостоящую одежду и украшения или на свадьбу — таких оказалось около одного процента.

Россияне также называли другие цели накоплений, например ремонт, здоровье, образование, приобретение автомобиля, квартиры и бытовой техники, а также покупка подарков и гаджетов. Еще респонденты хотели бы отложить средства на строительство дома и закрытие долгов.