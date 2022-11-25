Как сэкономить на электричестве

Граждане привыкли к тому, что в России ежегодно повышают тарифы ЖКХ. В этой связи вопрос о том, как можно уменьшить счета, стал очень актуальным. Портал 59.ru поделился несколькими способами сокращения расходов на электроэнергию.

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Эксперты рекомендуют, прежде всего, пользоваться светодиодными лампами. В сравнении с обычной лампой мощностью 75 ватт светодиодная позволит расходовать почти в семь раз меньше энергии с учетом пятичасовой работы. Обычно в квартирах светят несколько лам, поэтому в данном случае речь идет о существенной экономии.

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Еще один совет – стирать вещи в ночное время. Он пригодится тем, кто имеет стиральную машинку с функцией отложенного запуска и двухтарифный счетчик. Эксперты отмечают, что тариф с 23:00 до 07:00 на 36% дешевле, чем дневной.

Целесообразно также задуматься о замене бытовой техники, утверждают специалисты. Старый холодильник, к примеру, за год тратит 600–800 кВт ч, новый — лишь 150–200 кВт ч. Россияне в таком случае могут экономить до 100 рублей в месяц. Это же касается и другой техники, в частности, микроволновок и электроплит. Разница будет ощутима не сразу, а через год.

Также россиянам советуют отказаться от электрочайника и начать кипятить воду, поскольку стоимость газа намного ниже электричества. Речь идет об экономии в 100–150 рублей в месяц с учетом использования газовой плиты около шести раз в день.

Еще один ценный совет - своевременно оплачивать квитанции за ЖКХ. Производить оплату нужно до 10-го числа. Если этого не делать, можно столкнуться с начислением пени на долг в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ (с 91-го дня просрочки — уже 1/130 ставки).

Также россиянам следует вовремя подавать показания счетчика. Это не позволит снизить фактический расход электроэнергии, однако предотвратит от начислений по среднему потреблению или нормативу.

Кроме того, эксперты рекомендуют обесточивать электроприборы для экономии энергии. Причем речь идет не только о выключении кнопки «пуск», но и вытаскивании штепселя из розетки.

Также россиянам советуют не доводить ситуацию до отключения электроэнергии, поскольку подключение обходится дорого. Например, владелец однокомнатной квартиры заплатит за это около 2,5 тыс. рублей при долге в 1,2 тыс. рублей, частного дома – около 3 тыс. рублей.