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1 час назад

Силуанов рассказал о будущем НДФЛ для уехавших россиян

Lenta.ru

Минфин России склоняется к тому, чтобы сохранить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) на уровне 13 процентов для россиян, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать в России. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов, сообщает ТАСС.

Силуанов рассказал о будущем НДФЛ для уехавших россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Рассказывая о судьбе налога в эфире телеканала «Россия 1», министр сказал, что ведомство склоняется к тому, чтобы не менять статус резидентства и предусматривает возможность, «чтобы такой вид деятельности, который осуществляется в нашей стране из-за рубежа, так же налогооблагался по ставке аналогичной, как и для резидентов Российской Федерации, то есть 13 процентов».

Силуанов отметил, что сейчас число таких граждан увеличилось по сравнению с предыдущими годами, они могут мигрировать из одной страны и другую и не быть налоговым резидентом нигде.

Ранее Антон Силуанов заявил, что инициатива Минфина России по уплате НДФЛ для уехавших из страны россиян является справедливой мерой. Однако она должна касаться тех, кто получал выплаты в России, пояснил министр.

В настоящее время россияне, уехавшие из страны, но продолжающие работать на отечественные компании, после полугода пребывания в другой стране теряют статус налогового резидента. В июле власти предложили обложить налогом уехавших за границу россиян, продолжающих получать зарплату из России.

Так, работодателей могут обязать отчислять НДФЛ за проживающих за рубежом и работающих оттуда удаленно граждан. В статусе налогового резидента России работники должны будут платить НДФЛ по обычной ставке (13 или 15 процентов в зависимости от суммы дохода), а после утраты статуса — 30 процентов.

Личный счет,Антон Силуанов,Минфин России,
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