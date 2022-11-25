Россиян предупредили о штрафах за перевозку елки

«За перевоз елки на машине можно получить штраф, если вы не будете соблюдать правила дорожного движения по перевозке грузов, в частности, если края елки будут выступать за габариты автомобиля, на ней не будет соответствующего знака, а в темноте — подсветки», — передает слова юриста агентство «Прайм». Как отметила Цын, ель не должна выступать за габариты машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня.