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1 час назад

Юрист предупредила о штрафах за перевозку новогодней ели

Ura.Ruиещё 1

За перевозку новогодней елки можно получить штраф. Например, в случае, если ее края будут выступать за габариты авто. Об этом рассказала юрист Европейской юридической службы Юлия Цын.

Россиян предупредили о штрафах за перевозку елки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RUВадим Ахметов © URA.RU

«За перевоз елки на машине можно получить штраф, если вы не будете соблюдать правила дорожного движения по перевозке грузов, в частности, если края елки будут выступать за габариты автомобиля, на ней не будет соответствующего знака, а в темноте — подсветки», — передает слова юриста агентство «Прайм». Как отметила Цын, ель не должна выступать за габариты машины спереди и сзади более чем на метр или сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня.

Специалист напомнила, что, купив елку, необходимо попросить документы у продавца (можно даже расписку), чтобы избежать подозрений в незаконной рубке в том случае, если машину остановят сотрудники ГИБДД. Иначе можно получить штраф до пяти тысяч рублей. Также юрист предупредила, что за незаконную рубку деревьев предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Ранее юрист Наталья Грешнова рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в 2022 году. По словам специалиста, ее размер определяет работодатель, а обязанность по выплате дополнительного материального стимулирования может быть прописана в положении об оплате труда.

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