Россиянам объяснили, кто получит пенсию в декабре дважды

Пенсия за январь следующего года некоторым категориям россиян будет выплачена в декабре, заявил эксперт Галина Семенова.

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Как сообщает «Прайм», чья пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому средства приходит после восьмого числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.

При этом Семенова уточнила, что никаких новогодних доплат к пенсии нет.