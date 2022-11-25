Россиянам объяснили, кто получит пенсию в декабре дважды

Пенсия за январь следующего года некоторым категориям россиян будет выплачена в декабре, заявил эксперт Галина Семенова.
Как сообщает «Прайм», чья пенсия начисляется до восьмого числа каждого месяца, получат выплату за январь в конце декабря. Те, кому средства приходит после восьмого числа, получат выплаты в соответствии с графиком, поскольку сотрудники почтовых отделений уже вернутся к работе.
При этом Семенова уточнила, что никаких новогодних доплат к пенсии нет.
Ранее «СП» писала, что эксперт негосударственного пенсионного фонда Дмитрий Ключник напомнил, что каждый год россияне в срок до 1 декабря имеют право поменять своего страховщика. Речь идёт о фондах, в которых формируется накопительная часть пенсии.