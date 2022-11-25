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35 минут назад

В РФ предложили субсидировать зарплаты при переезде одной категории россиян

Мария Иванова

Минтруд предложил субсидировать зарплаты работников, которые переезжают из одного региона в другой, чтобы работать на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом рассказали «Ведомости».

В РФ предложили надбавку к зарплате при переезде ряда работников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В распоряжение газеты попали поправки Минтруда в проект постановления правительства о господдержке компаний и индивидуальных предпринимателей, нанимающих безработных.

По задумке Минтруда, работодателям будут компенсировать 262 188 рублей на одного переехавшего сотрудника в год.

Выплачивать деньги предлагают ежеквартально - по 65 547 рублей «по факту отработанного времени». В министерстве рассчитывают, что это «значительно сократит риск злоупотребления со стороны граждан».

Сумма выплаты в месяц состоит из произведения трех минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), суммы страховых взносов и районного коэффициента.

По данным «Ведомостей», первые субсидии начнут поступать работодателям в 2023 году.

По оценке чиновников, предприятиям ОПК к концу октября требовалось 3814 работников. В Минтруде подсчитали, что на субсидии им нужно около одного миллиарда рублей. Средства предложили взять из остатков на счетах Фонда социального страхования за 2022 год.

Ранее в Минтруде рассказывали, что в новую программу субсидий найма в интересах ОПК войдут предприятия, находящиеся за пределами Москвы и Петербурга. Сообщалось, что компания, претендующая на субсидии, должна работать в регионе не меньше одного года, не находиться в процессе реорганизации/ликвидации и иметь в штате не меньше 50 сотрудников.

Личный счет,Минтруд России,Фонд социального страхования РФ,
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