ФАС проследит за повышением тарифов на ЖКХ

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проконтролирует повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщают «Известия».

Фото: РИА Новости РИА Новости

В службе пояснили, что проследят за соблюдением утвержденных предельных индексов тарифов и не допустят необоснованного роста. «Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», — подчеркнули в ФАС.

Ранее в России анонсировали подорожание ЖКУ. С 1 декабря в России вырастут тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и вывоз твердых коммунальных отходов в среднем на девять процентов.

При этом цены на газ вырастут на 8,5 процента. Тарифы на газ увеличатся как для граждан, так и для промышленности.