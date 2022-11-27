Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+8° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
45 минут назад

ФАС проследит за повышением тарифов на ЖКХ

Lenta.ruиещё 1

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проконтролирует повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ). Об этом сообщают «Известия».

ФАС проследит за повышением тарифов на ЖКХ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В службе пояснили, что проследят за соблюдением утвержденных предельных индексов тарифов и не допустят необоснованного роста. «Темпы изменения платы граждан за коммунальные услуги — параметр, который строго контролируется на федеральном и региональном уровнях», — подчеркнули в ФАС.

Ранее в России анонсировали подорожание ЖКУ. С 1 декабря в России вырастут тарифы на холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло и вывоз твердых коммунальных отходов в среднем на девять процентов.

При этом цены на газ вырастут на 8,5 процента. Тарифы на газ увеличатся как для граждан, так и для промышленности.

Следующая индексация ЖКУ произойдет только 1 июля 2024 года. Перенос сроков в Минэкономразвития объяснили необходимостью обеспечения непрерывной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по России, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Кроме того, индексация нужна для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов.

Личный счет,ФАС России,Минэкономразвития,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители