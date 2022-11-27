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1 час назад

Экономист посоветовал российским туристам купить валюту до 5 декабря

Елена Прошина

Жителям России, которые планируют провести новогодние праздники за границей, посоветовали купить иностранную валюту до 5 декабря. Об этом заявил кандидат экономических наук Владимир Григорьев в интервью радио Sputnik, передает РИА Новости.

Россиянам посоветовали купить валюту до 5 декабря
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он напомнил, что 5 декабря вступает в силу ограничение, устанавливающее предельную цену на нефть из России. Решение об этом ранее принял Европейский союз, оно затрагивает важную для экономики стран сферу и может негативно сказаться на курсе рубля, пояснил Григорьев.

По его словам, доллар может прибавить в цене после ввода потолка цен на нефть. Эксперт напомнил, что национальная валюта временно слабеет, когда в силу вступают новые санкции или ограничения против России. Поэтому он посоветовал российским туристам заранее приобрести иностранную валюту, пока курс рубля не упал на международном рынке.

Кроме того, начальник отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко в беседе с агентством «Прайм» рассказал, что американская валюта на протяжении 2022 года неуклонно росла в сравнении с основными мировыми валютами, но в ноябре случился откат. Он считает, что это связано с желанием ФСР замедлить повышение процентной ставки, что в свою очередь подтолкнет инвесторов к риску и уходу из защитного доллара.

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