Россиян предупредили о подорожании услуг ЖКХ

Россиян ждет 9-процентное подорожании услуг ЖКХ в декабре — правительство России перенесло индексацию тарифов на услуги ЖКХ с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года. Как рассказали в Минэкономразвития, максимум на 9 процентов подорожает холодное и горячее водоснабжение, электроэнергия, тепло, газ и вывоз мусора.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения. Индексация тарифов необходима для обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов», — предупредили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек с 1 декабря повысится в среднем на 324 рубля. Вместе с тем, окончательное решение о точном уровне индексации принимают региональные власти.