Цены на авиабилеты в Турцию и Египет резко изменились

Средняя стоимость перелета в Турцию из России на зиму снизилась на 46,7%, в Египет - на 66,5%, по сравнению с осенью текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные сервиса OneTwoTrip.

Отмечается, что больше всего подешевели авиабилеты в Хургаду (на 66,5%, в среднем до 32 тыс. рублей на человека в одну сторону) и в Стамбул (на 46,7%, в среднем до 18,1 тыс.).

Кроме того, снизилась цена билетов в Тель-Авив (на 45,5%, до 30,2 тыс. рублей), Дубай (37,7%, 32,3 тыс.), в столицу ОАЭ Абу-Даби (22,4%, 44,4 тыс.).

Стоимость перелета в Ереван обойдется на 33,5% дешевле (12,5 тыс. рублей в среднем), в Тбилиси - на 32,9% (29,5 тыс.), в Бишкек - на 23% (15,3 тыс.).