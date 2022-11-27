Россиян предупредили об опасных банковских вкладах

Опрошенные «Ъ» эксперты назвали идею введения безотзывных вкладов неоднозначной, сообщает ИА DEITA.RU.

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Так, большинство опрошенных финансистов заявили, что данный инструмент может быть успешным в период экономической стабильности. Так, руководитель группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень подчеркнул, что увеличение сроков за счет повышения ставок может сделать этот инструмент не выгодным.

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин заметил, что бонусы по таким вкладам начинаются от нескольких процентов, однако все зависит от частичного изъятия средств.

Руководитель «Эксперт РА» Юрий Беликов заявил, что финансовое планирование осложняется для граждан в период стагнации и высокой инфляции.