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1 час назад

Россиянам раскрыли опасность низких ставок по кредитам

Deita.ru

Низкие ставки по кредиту всегда компенсируются дополнительными условиями его выдачи.

Россиянам раскрыли опасность низких ставок по кредитам
Фото: 

Об этом граждан предупредили эксперты, опрошенные РИА Новости, сообщает ИА DEITA.RU.

Как объяснили специалисты, чаще всего при неожиданно низких процентах по займам банк или другая финансовая организация вводит различные дополнительные аспекты.

Ими, в частности, могут быть обязательная страховка кредита или же строе ограничение по срокам возврата заёмных денег с большой неустойкой в случае просрочки.

Как оказалось, банки зачастую указывают в своей рекламе минимально возможную ставку по кредиту. Она, как правило, повышается при обсуждении договора с конкретным клиентом.

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Это объясняется тем, что у каждого человека есть своя уникальная кредитная история и поэтому различные факторы финансового положения заёмщика могут сыграть свою роль.

В любом случае, как порекомендовали эксперты, всем россиянам, которые решились на кредит, нужно внимательно читать все пункты договора, чтобы не пропустить ничего важного.

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