Кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

В следующем году назначения страховых пенсий для россиян не предусмотрены, пишет автор дзен-канала «Юридические тонкости», сообщает ИА DEITA.RU.

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Эксперт пишет, что в очереди на пенсию стоят мужчины 1961 года рождения и женщины 1922 года рождения. Однако выходом на пенсию станет 2024 год, потому как пенсионный возраст для них составляет 63 и 58 лет соответственно.

Однако страховые пенсии все равно будут назначаться. Так, пенсию смогут получить пердпенсионеры, которым до выхода на пенсию осталось менее двух лет и они лишились работы из-за сокращения штата.

Для граждан с длительным трудовым стажем выход на пенсию снижается на два года. Длительный стаж это 42 года для мужчины и 37 для женщины.