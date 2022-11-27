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39 минут назад

Кто сможет выйти на пенсию в 2023 году

Deita.ru

В следующем году назначения страховых пенсий для россиян не предусмотрены, пишет автор дзен-канала «Юридические тонкости», сообщает ИА DEITA.RU.

Кто сможет выйти на пенсию в 2023 году
Фото: ТАССТАСС

Эксперт пишет, что в очереди на пенсию стоят мужчины 1961 года рождения и женщины 1922 года рождения. Однако выходом на пенсию станет 2024 год, потому как пенсионный возраст для них составляет 63 и 58 лет соответственно.

Однако страховые пенсии все равно будут назначаться. Так, пенсию смогут получить пердпенсионеры, которым до выхода на пенсию осталось менее двух лет и они лишились работы из-за сокращения штата.

Для граждан с длительным трудовым стажем выход на пенсию снижается на два года. Длительный стаж это 42 года для мужчины и 37 для женщины.

Многодетные матери также смогут надеется на ранний выход на пенсию. Так, матери пятерых детей смогут выйти на пенсию по достижению 50 лет, а значит это женщина, родившаяся в 1973 году. Родившая четверых детей может выйти на пенсию с 56 лет, женщина, родившая четверых детей с 57 лет.

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