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1 час назад

Россиянам объяснили, как можно заработать на банковской карте

Deita.ru

Россияне могут получать прибыль от использования банковских карт.

Как можно заработать на банковской карте
Фото: ТАССТАСС

Об этом рассказал аналитик Николай Переславский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, одним из самых распространённых, простых и понятных способов заработка на банковской карте является сохранение процентов на остаток по счёту. В том случае, если человек не снимает свои ежемесячные дивиденды, они продолжают капитализироваться.

Второй способ — это использование карт в рамках многочисленных программ кешбэка и других программ лояльности. В этом случае держателю «пластика» начисляют либо баллы, либо напрямую деньги за те или иные траты, которые он совершает в течение месяца.

Кроме этого, как рассказал эксперт, при определённых обстоятельствах можно заработать и на использовании кредитной карты. Однако, в этом случае нужно быть осторожным и прибегать к такому способу только с картами с большим беспроцентным периодом.

Источник: https://deita.ru/article/527672 DEITA.RU

Личный счет,Николай Переславский,
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