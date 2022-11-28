Как можно заработать на банковской карте

Россияне могут получать прибыль от использования банковских карт.

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Об этом рассказал аналитик Николай Переславский, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Прайм».

По его словам, одним из самых распространённых, простых и понятных способов заработка на банковской карте является сохранение процентов на остаток по счёту. В том случае, если человек не снимает свои ежемесячные дивиденды, они продолжают капитализироваться.

Второй способ — это использование карт в рамках многочисленных программ кешбэка и других программ лояльности. В этом случае держателю «пластика» начисляют либо баллы, либо напрямую деньги за те или иные траты, которые он совершает в течение месяца.

Кроме этого, как рассказал эксперт, при определённых обстоятельствах можно заработать и на использовании кредитной карты. Однако, в этом случае нужно быть осторожным и прибегать к такому способу только с картами с большим беспроцентным периодом.