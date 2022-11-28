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32 минуты назад

Четверть россиян стали больше экономить на еде

Lenta.ru

Почти четверть россиян (24 процента) заявили, что начали больше экономить на еде с марта этого года, об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

Четверть россиян стали больше экономить на еде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Среди таких людей больше всего молодежи: 26 процентов опрошенных — в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 22 процента — от 35 до 44 лет. На еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69 процентов).

Около 11 процентов скорее согласны с тезисом, что начали экономить на еде, еще 51 процентов не согласны или скорее не согласны с ним. Также 32 процента согласны или скорее согласны с тем, что стали больше экономить на парикмахерских услугах, косметике и салонах красоты.

Ранее сообщалось, что спад покупательной активности вынудил торговые сети и поставщиков активнее привлекать трафик. Недополученные доходы от продажи товаров со скидками составили 86 миллиардов рублей по итогам сентября. По данным NielsenIQ, товары по сниженным ценам для экономии ищут 41 процент потребителей.

Личный счет,ВЦИОМ,
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