Четверть россиян стали больше экономить на еде

Почти четверть россиян (24 процента) заявили, что начали больше экономить на еде с марта этого года, об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ.

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Среди таких людей больше всего молодежи: 26 процентов опрошенных — в возрасте от 18 до 24 лет. Еще 22 процента — от 35 до 44 лет. На еде стали больше экономить преимущественно те, кто характеризует свое материальное положение как плохое (69 процентов).

Около 11 процентов скорее согласны с тезисом, что начали экономить на еде, еще 51 процентов не согласны или скорее не согласны с ним. Также 32 процента согласны или скорее согласны с тем, что стали больше экономить на парикмахерских услугах, косметике и салонах красоты.