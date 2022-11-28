Стало известно, в каких отраслях резко выросли зарплаты

В промышленности и производстве средние зарплаты выросли в 2022 году на 12%, подсчитали эксперты. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса SuperJob.
Отмечается, что сильнее всего зарплаты выросли в производстве металлических изделий и металлообработке. Рост составил 14,1%.
Специалисты машиностроительной отрасли стали получать больше на 11,8%. В пищевом, химическом, фармацевтическом производстве зарплаты поднялись на 11%, а в тяжелом машиностроении - на 10,1%.
В денежном выражении прибавка составила от 5 до 20 тыс. рублей. Таким образом мастера, в зависимости от отрасли, стали получать от 90 до 120 тыс. рублей.
Зарплата научно-технического персонала также существенно подросла. Работодатели готовы платить главным инженерам, начальникам участков и отделов от 140 до 280 тыс. рублей в зависимости от региона и объема обязанностей.