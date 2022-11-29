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11 минут назад

В России появится новая льгота для пенсионеров

Елена Прошина

Риелторский бизнес предложил освободить российских пенсионеров от имущественного налога на второй дом. Эту инициативу поддержала Государственная Дума, ее направили на рассмотрение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Кабинет министров перенаправил ее в Министерство финансов для проработки. Об этом сообщает газета «Известия».

В России появится новая льгота для пенсионеров
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в публикации, пенсионеров могут освободить от уплаты имущественного налога, если у них в собственности есть два дома, один из которых — дача. Глава федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов напомнил, что пенсионеров уже освободили от уплаты налогов за недвижимость разных видов.

Издание напоминает, что сейчас пенсионеры могут не платить налог на недвижимость, если у них в собственности ее разные виды — дом, квартира, гараж. Однако при наличии двух объектов одного типа пенсионеры обязаны вносить плату за второй.

Член комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский предупредил, что в случае реализации этой инициативы необходимо заранее продумать и исключить варианты махинаций, при которых на пенсионеров начнут оформлять элитную недвижимость. В Министерстве финансов РФ отметили, что пенсионеры, имеющие в собственности два дома, по законодательству могут получить налоговый вычет за второй объект в размере стоимости 50 квадратных метров.

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