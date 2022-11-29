Аналитик назвал простой способ накопить деньги

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал, каким образом россияне могут сделать накопления. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

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Исаков назвал простой способ накопить деньги и порекомендовал использовать для этого диверсифицированный пакет акций или паевых инвестиционных фондов.

«Не стоит упускать момент покупки бумаг, которые на длинном горизонте могут показать отличную доходность», — призвал аналитик.

Специалист добавил, что самой выгодной покупкой являются дешевые акции российских компаний в кризис, когда пессимисты устанавливают стоимость, ниже необходимой. Кроме того, он посоветовал диверсифицировать вложения. Подобные бумаги обеспечат доходность на уровне 50 процентов годовых в течение трех лет.

Эксперт порекомендовал делать вклады в паи паевого инвестиционного фонда, поскольку в таком случае бумагами станут управлять профессионалы.