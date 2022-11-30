Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+10° в 
USD 61.07EUR 63.39
Войти в почту
1 час назад

Пенсионерам объяснили, кому поднимут выплаты с 1 декабря

РИА "ФедералПресс"иещё 3

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила, получат ли пожилые россияне дополнительные выплаты перед Новым годом и стоит ли ждать прибавки к пенсии в декабре.

Кому поднимут пенсию с 1 декабря
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Сразу несколько категорий граждан начнут получать пенсию в увеличенном размере с декабря», – заявила Киреева.

Речь идет не о специальных декабрьских доплатах всем пенсионерам или выплатам к праздникам. С 1 декабря 2022 года больше будут получать те пенсионеры, в жизни которых наступят определенные изменения, дающие им право на получение прибавки к выплатам.

Так, пенсия подрастет у 80-летних пенсионеров. Им увеличат размер фиксированной выплаты с 7 тысяч рублей до 14 тысяч рублей.

Кроме того, выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которые уволились с работы в августе 2022 года. В декабре им как раз придут компенсации за пропущенные три месяца перерасчета пенсии и сама пенсия в новом размере.

На доплаты к пенсии могут рассчитывать пожилые люди, которые подтвердили неучтенные периоды стажа для пенсии или доказали, что содержат иждивенца. За это полагается доплата в размере 2,4 тыс. рублей, сообщает Primpress.

Личный счет,Анастасия Киреева,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители