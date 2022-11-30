Кому поднимут пенсию с 1 декабря

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева объяснила, получат ли пожилые россияне дополнительные выплаты перед Новым годом и стоит ли ждать прибавки к пенсии в декабре.

«Сразу несколько категорий граждан начнут получать пенсию в увеличенном размере с декабря», – заявила Киреева.

Речь идет не о специальных декабрьских доплатах всем пенсионерам или выплатам к праздникам. С 1 декабря 2022 года больше будут получать те пенсионеры, в жизни которых наступят определенные изменения, дающие им право на получение прибавки к выплатам.

Так, пенсия подрастет у 80-летних пенсионеров. Им увеличат размер фиксированной выплаты с 7 тысяч рублей до 14 тысяч рублей.

Кроме того, выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которые уволились с работы в августе 2022 года. В декабре им как раз придут компенсации за пропущенные три месяца перерасчета пенсии и сама пенсия в новом размере.